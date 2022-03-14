Японская Ricoh приостановит поставки техники в Россию

«Как глобальная компания, стремящаяся внести свой вклад в реализацию устойчивого общества, поддерживающего баланс между окружающей средой, обществом и экономической деятельностью, интенсивность и скорость, с которой гуманитарный кризис разворачивается в Украине и на окрестности вызывают глубокое беспокойство», — цитирует заявление ТАСС.

Также японский производитель создал «группу поддержки кризисного управления для обеспечения безопасных и спокойных условий для сотрудников и их семей в пострадавших районах», пишет РИА ФАН.

Ricoh производит многофункциональные устройства, лазерные принтеры, фотоаппараты, видеокамеры, ПО и сетевые решения, отмечает Газета.ру.

