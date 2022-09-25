Япония заявила протест КНДР после ракетного пуска

Японское правительство заявило протест Северной Кореи после пуска, как предполагается, баллистической ракеты, дальность полета которой составила около 400 километров с максимальной высотой в 50 километров, сообщила на пресс-конференции глава Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада.

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По ее словам, пуск является нарушением положений резолюций Совета Безопасности ООН. Министр отметила, что ракета упала вне исключительной экономической зоны.

Северная Корея запустила баллистическую ракету утром 25 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаКНДРЯпония
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