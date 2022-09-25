Япония заявила протест КНДР после ракетного пуска
Японское правительство заявило протест Северной Кореи после пуска, как предполагается, баллистической ракеты, дальность полета которой составила около 400 километров с максимальной высотой в 50 километров, сообщила на пресс-конференции глава Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада.
По ее словам, пуск является нарушением положений резолюций Совета Безопасности ООН. Министр отметила, что ракета упала вне исключительной экономической зоны.
Северная Корея запустила баллистическую ракету утром 25 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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