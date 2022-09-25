СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
25 сентября 202202:01
Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщает Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.
Она была направлена в сторону Японского моря.
Ранее США пообещали Южной Корее задействовать весь спектр своих военных возможностей, в том числе ядерное оружие, в «расширенном сдерживании» КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru