СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщает Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.

СМИ: КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря

Она была направлена в сторону Японского моря.

Ранее США пообещали Южной Корее задействовать весь спектр своих военных возможностей, в том числе ядерное оружие, в «расширенном сдерживании» КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Баллистическая РакетаКНДР
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