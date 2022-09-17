США намерены задействовать ядерные возможности для сдерживания КНДР

«США подтвердили нерушимое и незыблемое обязательство задействовать полный спектр своих военных возможностей, включая ядерные, конвенциональные, ракетную оборону и другие передовые неядерные средства, для обеспечения расширенного сдерживания в интересах Республики Корея», — цитирует документ РИА Новости.

Вашингтон будет укреплять координацию с Сеулом, чтобы продолжить развертывание и подготовку стратегических активов для сдерживания и реагирования в отношении Северной Кореи, а также расширения безопасности региона.

«США и Республика Корея подтвердили, что ядерное испытание КНДР получит мощный и решительный ответ. Обе страны тесно координируются в деталях и готовы ко всем возможным сценариям», — подчеркивается в заявлении.

