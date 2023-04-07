Япония запретила экспорт в РФ самолётов, стали и игрушек

В Японии начал действовать с сегодняшнего дня, 7 апреля, пакет новых ограничительных мер в отношении России из-за проведения Москвой специальной военной операции на Украине. Санкции включают запрет на поставки в Россию ряда товаров широкой номенклатуры.

Об активации запретительного барьера объявило министерство экономики, торговли и промышленности страны восходящего солнца. Запрет на экспорт касается самолётов, строительной техники, оптики, игрушек.

Как отмечает RT, среди прочего Япония не будет поставлять в РФ авиационные и корабельные двигатели электронное оборудование для навигации, беспилотные летательные аппараты, фотографическую технику.

Граждане РФ смогут въехать в Японию после отмены COVID-ограничений с 8 мая

Запрещён экспорт стали, алюминия, паровых котлов, генераторов. Под запрет даже попали трёхколесные велосипеды, игрушечные педальные машины, коляски для кукол, сами куклы, а также наборы для моделирования.

США принуждают своих союзников, включая Японию, давить на Россию, но очередные санкции лишь подталкивают отечественную экономку к развитию в новых направлениях, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЭкспортСанкцииЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры