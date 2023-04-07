Япония запретила экспорт в РФ самолётов, стали и игрушек
В Японии начал действовать с сегодняшнего дня, 7 апреля, пакет новых ограничительных мер в отношении России из-за проведения Москвой специальной военной операции на Украине. Санкции включают запрет на поставки в Россию ряда товаров широкой номенклатуры.
Об активации запретительного барьера объявило министерство экономики, торговли и промышленности страны восходящего солнца. Запрет на экспорт касается самолётов, строительной техники, оптики, игрушек.
Как отмечает RT, среди прочего Япония не будет поставлять в РФ авиационные и корабельные двигатели электронное оборудование для навигации, беспилотные летательные аппараты, фотографическую технику.
Запрещён экспорт стали, алюминия, паровых котлов, генераторов. Под запрет даже попали трёхколесные велосипеды, игрушечные педальные машины, коляски для кукол, сами куклы, а также наборы для моделирования.
США принуждают своих союзников, включая Японию, давить на Россию, но очередные санкции лишь подталкивают отечественную экономку к развитию в новых направлениях, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Владимир Гутенев.
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