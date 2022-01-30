Япония выразила протест в связи с ракетными запусками КНДР
Японское правительство выразило протест КНДР в связи с ракетными запусками, которые были совершены 30 января. Соответствующее заявление прессе сделал японский министр обороны Нобуо Киси.
«Мы выразили протест по дипломатическим каналам. Подобные пуски идут вразрез с резолюциями Совбеза ООН, а также несут в себе угрозу безопасности нашей страны и региона», - цитирует Киси ТАСС.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленный источник в Министерстве обороны Южной Кореи заявило, что баллистическая ракета средней дальности, испытанная КНДР в воскресенье, 30 января достигла максимальной скорости - около 16 Махов во время взлета.
По словам генсека японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, ракета пролетела 800 км на высоте 2 км, а затем упала вне исключительной экономической зоны Японии.
Произошедшие испытания стали четвертым запуском ракет КНДР с начала года.
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