Япония выразила протест в связи с ракетными запусками КНДР

Патрушев: Россия не хочет войны, а те, кто на Западе ее навязывают, преследуют свои корыстные устремления

Премьер Мишустин подписал документ о расширении морских портов в Феодосии и Азове

Экс-президент США Трамп на митинге в Техасе пригрозил начать коррупционное расследование в отношении своего преемника Байдена

Подруга нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила партнера в насилии

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