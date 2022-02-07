Япония выразила протест России из-за предстоящих стрельб у Курил

Правительство Японии выразило протест России из-за предстоящих стрельб у Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Посол России в Японии ответил на критику посла США из-за Курил

Ранее СМИ сообщили, что Москва уведомила Токио о проведении ракетных учений в районе южной части Курил.

«Россия издала предупреждение о том, что стрельбы будут проводиться с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир. Мы заявили в связи с этим России протест по дипломатическим каналам», — подчеркнул Мацуно.

По словам генсека кабмина, наращивание российского военного присутствия на этих территориях противоречит позиции правительства, пишет RT.

Учения пройдут восточнее острова Хоккайдо и будут продолжаться с перерывами в течение всего февраля, отмечает Ura.ru.

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