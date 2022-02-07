Япония выразила протест России из-за предстоящих стрельб у Курил

Ранее СМИ сообщили, что Москва уведомила Токио о проведении ракетных учений в районе южной части Курил.

«Россия издала предупреждение о том, что стрельбы будут проводиться с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир. Мы заявили в связи с этим России протест по дипломатическим каналам», — подчеркнул Мацуно.

По словам генсека кабмина, наращивание российского военного присутствия на этих территориях противоречит позиции правительства, пишет RT.

Учения пройдут восточнее острова Хоккайдо и будут продолжаться с перерывами в течение всего февраля, отмечает Ura.ru.

