Посол России в Японии ответил на критику посла США из-за Курил
Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на критику в свой адрес со стороны нового посла США в восточной стране Рама Эмануэля. Слова дипломата приводятся на странице российского диппредставительства в Twitter.
Ранее Галузин заявил, что слова японских властей о ситуации вокруг Украины контрпродуктивны и «не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Также посол отметил, что Москва никогда не вела с Токио переговоров о принадлежности южных Курильских островов. Эмануэль раскритиковал высказывания российского коллеги, отметив, что США поддерживают Японию ввиду общих ценностей и принципов.
Российский посол подчеркнул , что передача Южных Курил СССР «четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника - милитаристской Японии».
Галузин добавил, что значение имеют не «произвольно изобретенные правила», а международное право и уважение договоренностей союзных держав.
«Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и "сильных акциях" против России - и есть запугивание. Не имеющее эффекта, впрочем...», — заключил посол.
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