Премьер Японии: Российские санкции «абсолютно неприемлемы»
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и японский министр обороны Нобуо Киси назвали санкции, которые были ранее объявлены Россией, абсолютно неприемлемыми, сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление Кисиды.
Отмечается, что «ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на российской стороне».
Аналогичное мнение выразил и глава Минобороны Японии Нобуо Киси. По его словам, подобные заявления могут привести к «закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции».
Напомним, Россия вводит санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Японии, в черный список включили 63 человека, в том числе японского премьер-министра Фумио Кисиду и генсека кабмина Хирокадзу Мацуно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 093 / сут.
Умерли
376 тыс.+129 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 664 / сут.
- В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины
- Премьер Японии: Российские санкции «абсолютно неприемлемы»
- Экономист спрогнозировал падение цен на электронику
- СМИ: под «Азовсталью» могут удерживать более 200 мирных граждан
- Постпред при ЕС: Европе легче заменить российскую нефть, чем газ
- Гаврилов: Расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности
- Стало известно, чем опасны заменители сахара
- Минфин РФ предложил новую формулу налога на прибыль компаний
- В Германии не исключили дефицита бензина в стране
- США сорвали участие РФ в заседании комитета ООН по информации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru