Премьер Японии: Российские санкции «абсолютно неприемлемы»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и японский министр обороны Нобуо Киси назвали санкции, которые были ранее объявлены Россией, абсолютно неприемлемыми, сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление Кисиды.

Россия запретит въезд премьер-министру и генсеку правительства Японии

Отмечается, что «ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на российской стороне».

Аналогичное мнение выразил и глава Минобороны Японии Нобуо Киси. По его словам, подобные заявления могут привести к «закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции».

Напомним, Россия вводит санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Японии, в черный список включили 63 человека, в том числе японского премьер-министра Фумио Кисиду и генсека кабмина Хирокадзу Мацуно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииРоссияЯпония
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