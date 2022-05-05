Премьер Японии: Российские санкции «абсолютно неприемлемы»

Отмечается, что «ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на российской стороне».

Аналогичное мнение выразил и глава Минобороны Японии Нобуо Киси. По его словам, подобные заявления могут привести к «закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции».

Напомним, Россия вводит санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Японии, в черный список включили 63 человека, в том числе японского премьер-министра Фумио Кисиду и генсека кабмина Хирокадзу Мацуно.

