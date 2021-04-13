Япония сбросит воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан
Японское правительство решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», сообщает Kyodo news.
Это произойдет после ее тщательной очистки. Вода была использована для охлаждения реакторов. В настоящее время она хранится в резервуарах на АЭС. После того, как уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже стандартов, она будет сброшена в океан.
Предполагается, что это произойдет в 2023 году.
Ранее стало известно, что 13 февраля в японских префектурах Фукусима и Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,3, была выявлена утечка радиоактивной воды в общем объеме около 2 литров на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Было заявлено, что это не повлияет на процесс охлаждения отработанного топлива.
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