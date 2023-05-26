Япония расширила антироссийские санкции

Ограничения затронули «МегаФон», «Камаз», фонд «Сколково». Также вводится запрет на экспорт для 80 российских организаций и предоставление строительных и инженерных услуг.

Из физических лиц санкции затронули командующего ВДВ РФ Михаила Теплинского, журналистку Ольгу Скабееву, чиновников и прокуроров из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ограничения введены после прошедшего в Хиросиме саммита G7.

Как стало известно ранее, США накажут компании и организации за помощь России уклоняться от санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

