Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России

НСН-«Культурный гид» Гоша Куценко отметит в пятницу «55 плюс 1» творческим вечером «Мураками» представит акустику «Адьос» Среди театральных постановок выходных: «Муму» на Таганке, «Невольницы» в Сатире, «Загадочное ночное убийство собаки» в «Современнике» На экраны выходит «Непосредственно Каха. Другой фильм» Шамирова