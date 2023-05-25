Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад продолжит усиливать санкции против России, и придаст особое значение тому, чтобы страна не могла их обойти. Слова немецкого политика приводит РИА Новости.

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«Мы и далее будем поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно», - добавил канцлер.

Ранее Олаф Шольц в беседе с Die Welt заявил, что Украина вступит в Евросоюз после окончания конфликта с Россией,

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииШольцГермания

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