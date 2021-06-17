Япония планирует выдавать паспорта вакцинации в июле
17 июня 202108:51
Страна восходящего солнца готовится к выдаче паспортов вакцинации в следующем месяце. Такая мера поможет снять часть ограничений на въезд для привившихся от COVID-19 в рамках соглашений c государствами-партнерами.
Паспорта вакцинации планируют выдавать в виде бумажного документа, также рассматривается их распространение в цифровом формате.
Ранее сертификаты вакцинации начали выдавать в ЕС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru