Япония планирует выдавать паспорта вакцинации в июле

Страна восходящего солнца готовится к выдаче паспортов вакцинации в следующем месяце. Такая мера поможет снять часть ограничений на въезд для привившихся от COVID-19 в рамках соглашений c государствами-партнерами.

Паспорта вакцинации планируют выдавать в виде бумажного документа, также рассматривается их распространение в цифровом формате.

Ранее сертификаты вакцинации начали выдавать в ЕС.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЯпонияВакцинацияВакцина
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