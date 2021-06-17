Япония планирует выдавать паспорта вакцинации в июле

Страна восходящего солнца готовится к выдаче паспортов вакцинации в следующем месяце. Такая мера поможет снять часть ограничений на въезд для привившихся от COVID-19 в рамках соглашений c государствами-партнерами.

Паспорта вакцинации планируют выдавать в виде бумажного документа, также рассматривается их распространение в цифровом формате.

Ранее сертификаты вакцинации начали выдавать в ЕС.