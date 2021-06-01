Сертификаты вакцинации начали выдавать в ЕС

Первые семь стран Европейского союза начали сегодня оформлять и выдавать сертификаты вакцинации, которые должны упростить передвижение по ЕС в условиях пандемии коронавируса. Информацию об этом распространил исполнительный орган объединения – Еврокомиссия.

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Документ с 1 июня выдают Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия. При этом ряд государств ЕС приняли решение запустить цифровой сертификат только с того момента, когда все функции будут развернуты по всему Евросоюзу.

Как подчёркивается в заявлении Еврокомиссии, электронный документ будет бесплатным, безопасным и доступным для всех. Предположительно, система зеленых COVID-пропусков должна в полном объеме начать действовать к 1 июля, когда в большинстве стран – членов ЕС стартует сезон летних отпусков.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияЕвросоюз
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