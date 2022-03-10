Япония оценила новый российский закон о налоговых льготах на Курилах

Принятый в России закон о предоставлении налоговых льгот зарегистрированным на Курильских островах новым организациям противоречит позиции Японии по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Путин подписал закон о налоговых льготах на 20 лет для компаний на Курилах

Слова политика приводит РИА Новости. Как отметил Мацуно, привлечение компаний из Японии и третьих стран не соответствует позиции Токио по территориальному вопросу о северных территориях, пишет «Свободная пресса». Кроме того, инициатива противоречит «сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, реализуемой до настоящего времени на основе достигнутых на высшем уровне договоренностей».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий предоставление налоговых льгот новым организациям, которые зарегистрировались на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. Эти организации смогут в течение 20 лет с момента регистрации не платить налоги на прибыль, имущество, землю и транспорт, пишет РИА ФАН. Также для них будут действовать пониженные тарифы страховых взносов.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:РоссияНалогиКурильские Острова
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