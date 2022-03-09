Путин подписал закон о налоговых льготах на 20 лет для компаний на Курилах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому новым компаниям, зарегистрированным на Курильских островах, будут предоставлены налоговые льготы на 20 лет. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что такие компании не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного, а также налога на имущества организаций.

При этом компании должны не иметь обособленных подразделений за пределами Курильских островов, не осуществлять торговую деятельность, производство и переработку подакцизных товаров, добычу и переработку углеродного сырья.