Путин подписал закон о налоговых льготах на 20 лет для компаний на Курилах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому новым компаниям, зарегистрированным на Курильских островах, будут предоставлены налоговые льготы на 20 лет. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что такие компании не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного, а также налога на имущества организаций.

При этом компании должны не иметь обособленных подразделений за пределами Курильских островов, не осуществлять торговую деятельность, производство и переработку подакцизных товаров, добычу и переработку углеродного сырья.

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Также компаниям нельзя будет заниматься выловом определенных видов морепродуктов.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит драгоценные металлы в слитках в инвестиционный оборот для физических лиц. Данный закон также освобождает от НДС операции по продаже банками россиянам драгметаллов в слитках, изъятых из хранилищ. При этом он имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиКурильские ОстроваУказы
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