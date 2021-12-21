Япония объявила о продлении ограничений на въезд из-за «омикрона»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что было принято решение продлить введенные ранее въездные ограничения в связи со штаммом коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.

Центр «Вектор» опубликовал фото омикрон-штамма

По его словам, японские власти намерены «внимательно отслеживать ситуацию в предновогодние дни и во время новогодних праздников», а все случаи заражения будут проверяться на новый штамм.

Согласно решению японского правительства, въехать в страну могут только граждане Японии. Что касается иностранцев, то им могут выдать разрешение только в случае особых обстоятельств.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что в России штамм коронавируса «омикрон» выявлен примерно у 30 человек, среди них нет тяжёлых случаев заболевания, сообщает RT.

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ТЕГИ:КарантинКоронавирусОмикрон-штаммЯпония
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