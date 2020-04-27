Япония из-за коронавируса запретила въезд прибывающим из России

Власти Японии в связи с пандемией коронавируса приняли решение запретить въезд в страну из России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава японского правительства Синдзо Абэ. Выступая на очередном заседании штаба по противодействию эпидемии, он уточнил, что эти ограничительные меры начнут действовать с 29 апреля, подчеркивает Газета.ру.

Всего список, в который ранее вошли США, страны Европы, Южная Корея, а также Китай и страны Юго-Восточной Азии, насчитывает 87 государств. Меры безопасности при въезде для иностранных граждан в Японии будут действовать до конца мая, пишет RT.