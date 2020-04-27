Япония из-за коронавируса запретила въезд прибывающим из России
Власти Японии в связи с пандемией коронавируса приняли решение запретить въезд в страну из России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава японского правительства Синдзо Абэ. Выступая на очередном заседании штаба по противодействию эпидемии, он уточнил, что эти ограничительные меры начнут действовать с 29 апреля, подчеркивает Газета.ру.
Всего список, в который ранее вошли США, страны Европы, Южная Корея, а также Китай и страны Юго-Восточной Азии, насчитывает 87 государств. Меры безопасности при въезде для иностранных граждан в Японии будут действовать до конца мая, пишет RT.
В середине апреля НСН писала, что Япония начнет выплачивать материальную помощь каждому гражданину в размере 100 тысяч иен (около 930 долларов) уже в мае. Об этом заявил японский министр финансов Таро Асо. Эти деньги будут выделены в качестве мер поддержки населения в кризис, который вызван пандемией коронавируса.
Как отмечает Bloomberg, изначально японское правительство собиралось поддержать только те домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократились. Однако позже власти пришли в выводу, что таким образом финансовая помощь распределялась бы дольше. Помимо этого, сбор и подача документов, подтверждающих право на выплаты, создали бы условия для распространения коронавируса.
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