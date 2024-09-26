Япония и США проведут учения с 45 тысячами военных

Отмечается, что учения пройдут в течение 10 дней и начнутся 23 октября. Согласно данным, в ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны и вооруженных сил США, а также гражданские порты и аэропорты. Согласно ранее принятым решениям правительства об «аэропортах и портах определенного использования», речь идет о 28 объектах гражданской инфраструктуры, которые в случае необходимости могут использоваться для эвакуации и военных нужд.

По информации телеканала NHK, в аэропорту Кумамото и Нагасаки впервые пройдут учения по взлету и посадке истребителей, в аэропорту Кита-Кюсю будут развернуты патрульные самолеты военно-морских сил самообороны.

Ранее сообщалось, что Вашингтон в срочном порядке перебросил войска и установки HIMARS на Алеутские острова в Аляске из-за учений ВМФ России, передает «Радиоточка НСН».

