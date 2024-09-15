СМИ: США перебросили войска и HIMARS на Алеутские острова из-за учений ВМФ РФ

Вашингтон в срочном порядке перебросил войска и установки HIMARS на Алеутские острова в Аляске из-за учений ВМФ России, пишет Business Insider.

Отмечается, что шаг является демонстрацией силы со стороны Вашингтона. США хотят показать, что могут в краткие сроки перебросить силы даже в самые отдаленные районы, пишут эксперты. При этом российская сторона не комментировала действия США. Российские учения в регионе стартовали во вторник, за это время удалось провести целый ряд учебных операций.

ВС России и Китая начали совместные военные учения

Командно-штабные учения «Океан-2024» являются новой формулой мира России, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По его словам, учения «Океан-2024» являются ответом на выпады и учения флотов НАТО и новой формулой мира России. Такого масштабного формата не было уже 30 лет.

Ранее головной фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал Головко» совершил пуск ракеты «Калибр» в рамках «Океана-2024». Также береговые комплексы «Бастион» и «Бал» Тихоокеанского флота отработали удары ракетами «Оникс» и «Уран», передает «Радиоточка НСН». Отмечается, что учения проводились в акватории Ладожского озера. Поражаемые мишени имитировали объекты береговой военной инфраструктуры и отряд боевых кораблей.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Военные УченияСША

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