«Яндекс.Такси» пригрозили заблокировать в Латвии

Вместе с тем в пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что сервис работает в Латвии в штатном режиме, передаёт RT. Компания находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством этой прибалтийской страны.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов заявил, что в России на рынке такси может появиться супермонополия.



