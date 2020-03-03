«Яндекс.Такси» пригрозили заблокировать в Латвии
Власти Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси» из-за тог, что предприятие не зарегистрировалось в Дирекции автотранспорта. Это необходимо было сделать до 22 января, сообщает Delfi со ссылкой на дирекцию.
Вместе с тем в пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что сервис работает в Латвии в штатном режиме, передаёт RT. Компания находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством этой прибалтийской страны.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов заявил, что в России на рынке такси может появиться супермонополия.
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