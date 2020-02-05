«Яндекс» прокомментировал сбой в работе своих сервисов

Ранее НСН писала, что жители России пожаловались на неполадки в работе сервисов «Яндекс», в частности, «Почты», «Музыки», «Такси» и «Карт». Большинство жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Смоленска и других российских городов.

Прошлый сбой, как отмечает телеканал 360, россияне заметили 27 января. Тогда также возникали ошибки с почтой, поисковиком, а также «Яндекс.Деньгами».

Между тем, в середине января на официальном сайте украинского президента появилась петиция с просьбой возобновить на Украине работу российских «информационно-развлекательных ресурсов». Её автор просит разблокировать все сервисы, такие как «Mail.ru, Vk.com, Yandex.ru и так далее». Он уверен, что эти ресурсы не причиняют никакого вреда Украине.

