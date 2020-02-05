«Яндекс» прокомментировал сбой в работе своих сервисов
Компания «Яндекс» отреагировала на жалобы россиян, которые заявили о сбоях в работе ряда сервисов. Как пишет Газета.ру, в пресс-релизе, который оказался в распоряжении редакции, отмечается, что у ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса. Кроме того, в компании заверили, что «специалисты уже работают над устранением всех неполадок».
Ранее НСН писала, что жители России пожаловались на неполадки в работе сервисов «Яндекс», в частности, «Почты», «Музыки», «Такси» и «Карт». Большинство жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Смоленска и других российских городов.
Прошлый сбой, как отмечает телеканал 360, россияне заметили 27 января. Тогда также возникали ошибки с почтой, поисковиком, а также «Яндекс.Деньгами».
Между тем, в середине января на официальном сайте украинского президента появилась петиция с просьбой возобновить на Украине работу российских «информационно-развлекательных ресурсов». Её автор просит разблокировать все сервисы, такие как «Mail.ru, Vk.com, Yandex.ru и так далее». Он уверен, что эти ресурсы не причиняют никакого вреда Украине.
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