Шкуматов: В России на рынке такси может появиться супермонополия

Петр Шкуматов: «Да, пока агрегаторы заняты дележом рынка, в самих перевозках такси царит бардак. Несмотря на наличие видеозаписи, фамилия водителя до сих пор неизвестна. К сожалению, из этой видеозаписи следует еще и тот факт, что ребенка перевозили просто на руках, без детского кресла. А это может стать основанием для уголовного преследования хама-водителя. Хотя, что говорить о детских креслах, если у нас в стране далеко не все водители пользуются ремнями безопасности. Судя по недавнему опросу, всегда пристегиваются лишь 62% автомобилистов. А 7% их вообще не используют», - констатировал он, общаясь с НСН.

