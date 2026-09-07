«Любая инфраструктура, которая позволяет увеличить трафик через границу, улучшает грузооборот. С учетом того, что у нас очень дружеские отношения с Северной Кореей, этот оборот будет очень сильно увеличиваться. Если раньше мы в какой-то степени поддерживали санкции в отношении КНДР, после пересмотра ряда моментов мы все это просто обнулили. Мы можем поставлять в КНДР не только сырье, нефть и так далее, но и продукты питания. Для нас будет интересна продукция легкой промышленности, из Китая, в том числе, также что-то в оборонной сфере. Логистика улучшается, всем выгодно», - рассказал он.

По его словам, от этого выиграет не только бизнес Дальнего Востока.

«Мы только начинаем погружаться в этот рынок, они могут нам рис поставлять, например. Но с продуктами питания у них нет избытка для поставок в большей степени. Дальний Восток начнет заполняться товарами из КНДР в первую очередь. Для российских перевозчиков это хорошая история, компании из других регионов на Дальний Восток активно едут тоже. Если оттуда пойдет товар, бизнес по-новому посмотрит на Северную Корею», - заключил собеседник НСН.

Ранее автомобильного сообщения через российско-северокорейскую границу не было — сухопутные перевозки шли по железной дороге.

Россия в 2025 году расширила экспорт продукции АПК в КНДР за счет пива, рапсового масла и табачных изделий. Прежде эта продукция на рынок Северной Кореи не поставлялась.

