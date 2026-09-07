Везет всем: Как мост между Россией и КНДР поможет перевозчикам
Автомобильный мост между Россией и КНДР выгоден не только логистическому бизнесу Дальнего Востока, заявил НСН Владимир Матягин.
Россия и КНДР только изучают рынки друг друга, торговля между странами будет расти быстрыми темпами, заявил НСН президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
Россия и КНДР открыли первый автомобильный мост между двумя странами через реку Туманную. Он построен через реку Туманную и соединяет район российского Хасана в Приморском крае с северокорейским Туманганом. Рядом расположен железнодорожный мост Дружбы, который действует с 1950-х. Матягин уверен, что это положительная история для бизнеса.
«Любая инфраструктура, которая позволяет увеличить трафик через границу, улучшает грузооборот. С учетом того, что у нас очень дружеские отношения с Северной Кореей, этот оборот будет очень сильно увеличиваться. Если раньше мы в какой-то степени поддерживали санкции в отношении КНДР, после пересмотра ряда моментов мы все это просто обнулили. Мы можем поставлять в КНДР не только сырье, нефть и так далее, но и продукты питания. Для нас будет интересна продукция легкой промышленности, из Китая, в том числе, также что-то в оборонной сфере. Логистика улучшается, всем выгодно», - рассказал он.
По его словам, от этого выиграет не только бизнес Дальнего Востока.
«Мы только начинаем погружаться в этот рынок, они могут нам рис поставлять, например. Но с продуктами питания у них нет избытка для поставок в большей степени. Дальний Восток начнет заполняться товарами из КНДР в первую очередь. Для российских перевозчиков это хорошая история, компании из других регионов на Дальний Восток активно едут тоже. Если оттуда пойдет товар, бизнес по-новому посмотрит на Северную Корею», - заключил собеседник НСН.
Ранее автомобильного сообщения через российско-северокорейскую границу не было — сухопутные перевозки шли по железной дороге.
Россия в 2025 году расширила экспорт продукции АПК в КНДР за счет пива, рапсового масла и табачных изделий. Прежде эта продукция на рынок Северной Кореи не поставлялась.
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