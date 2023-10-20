Песков: у Кремля нет данных о числе россиян в заложниках у ХАМАС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает контакты с обеими сторонами палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос журналистов о россиянах, которые могли быть взяты в заложники, он указал, что в Кремле не располагают соответствующей информацией.

«Детальной пока информации нет», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ Марина Рязанова заявила, что число погибших россиян с начала обострения ситуации в регионе выросло до 19. По её словам, семеро граждан РФ числятся в списках пропавших без вести, и как минимум двое остаются в заложниках у ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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