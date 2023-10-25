WSJ: Израиль отложил наземную операцию в Газе в ожидании сил ПВО США

Руководство Израиля приняло решение отложить наземную операцию против боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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В качестве причины издание указало, что Израиль ждет от США переброски на Ближний Восток дополнительных систем противовоздушной обороны. По данным газеты, Вашингтон направит в регион около 10 установок для защиты своих сил в Ираке, Сирии и других странах региона.

Развертывание дополнительных сил американской противовоздушной обороны завершится на этой неделе, уточнили журналисты.

Член политбюро ХАМАС Гази Хамад ранее сообщил, что в секторе Газа находятся 35 тысяч бойцов организации, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СШАСектор ГазаИзраиль

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