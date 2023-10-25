В ЦАХАЛ заявили об авиаударах по военной инфраструктуре Сирии

Армия обороны Израиля ударила по военной инфраструктуре армии Сирии. Об этом говорится в заявлении израильских военных.

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«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре и минометным установкам сирийской армии», — указали в армии.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что атака стала ответом на обстрелы Израиля, отмечает телеканал «360».

Накануне израильские военные заявляли об обстреле со стороны Сирии и ведении ответного артиллерийского огня, пишет Ura.ru.

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