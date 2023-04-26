WSJ: британский регулятор заблокировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Управление по конкуренции и рынкам Великобритании не одобрило сделку Microsoft и американского разработчика видеоигр Activision Blizzard, сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, сделка по покупке издательства должна была стать крупнейшей в истории технологической отрасли. Соглашение оценивали в $69 миллиардов.
Регулятор объяснил свое решение тем, что сделка может негативно повлиять на конкуренцию на рынке. Юристы Microsoft намерены подать апелляцию.
Компания Microsoft ранее приостановила гарантийное обслуживание всех игровых приставок Xbox в России, передает «Радиоточка НСН».
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