WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе

Администрация президента США Джо Байдена призвала власти Израиля отказаться от масштабной операции в секторе Газа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Вашинтоне.

Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира

По информации издания, США призвали Израиль сосредоточиться на точечных ударах по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС. Источник заявил, что в администрации Байдена опасаются гибели заложников и мирных жителей сектора Газа.

Также власти США допустили большое число жертв среди израильских военнослужащих и распространение конфликта на другие страны Ближнего Востока.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 27 октября объявил о «расширении масштаба наземных маневров» в секторе Газа. У границ анклава замечено передвижение израильских танков, передает «Радиоточка НСН».

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