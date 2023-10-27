WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
Администрация президента США Джо Байдена призвала власти Израиля отказаться от масштабной операции в секторе Газа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Вашинтоне.
По информации издания, США призвали Израиль сосредоточиться на точечных ударах по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС. Источник заявил, что в администрации Байдена опасаются гибели заложников и мирных жителей сектора Газа.
Также власти США допустили большое число жертв среди израильских военнослужащих и распространение конфликта на другие страны Ближнего Востока.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 27 октября объявил о «расширении масштаба наземных маневров» в секторе Газа. У границ анклава замечено передвижение израильских танков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru