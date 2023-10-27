Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
Сектор Газа в настоящее время полностью отрезан от внешнего мира, заявил представитель палестинского общества Красного Полумесяца. Его цитирует телеканал Al Hadath.
Он отметил, что из-за отсутствия связи бригады скорой помощи лишились возможности принимать сигналы бедствия. Также потеряна связь с машинами, которые работают на вызовах.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу вечером нанесла мощные удары по сектору Газа. В анклаве отключилась связь, перестал работать мобильный интернет.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации погибли более 7,3 тысячи палестинцев, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции Израиля
- В Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru