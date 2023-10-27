Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира

Он отметил, что из-за отсутствия связи бригады скорой помощи лишились возможности принимать сигналы бедствия. Также потеряна связь с машинами, которые работают на вызовах.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу вечером нанесла мощные удары по сектору Газа. В анклаве отключилась связь, перестал работать мобильный интернет.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации погибли более 7,3 тысячи палестинцев, сообщает «Радиоточка НСН».

