CNN сообщил о снижении возможностей разведки США над Черным морем

Недавний инцидент с американским дроном Reaper MQ-9 над Черным морем повлияет на возможность США вести разведку в регионе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

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Военный отметил, что Вашингтону пришлось изменить маршруты разведывательных полетов. Это сделано для того, чтобы не провоцировать Москву, уточнил он.

По словам источника, Белый дом пытается избежать происшествий, которые могут привести к прямому военному конфликту с Россией.

Инцидент с дроном США произошел 14 марта. По данным Минобороны РФ, аппарат резко маневрировал, потерял управляемость и упал в Черное море.

Перехвативших американский дрон российских летчиков наградили орденами Мужества, передает НСН.

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