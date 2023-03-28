CNN сообщил о снижении возможностей разведки США над Черным морем
Недавний инцидент с американским дроном Reaper MQ-9 над Черным морем повлияет на возможность США вести разведку в регионе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Военный отметил, что Вашингтону пришлось изменить маршруты разведывательных полетов. Это сделано для того, чтобы не провоцировать Москву, уточнил он.
По словам источника, Белый дом пытается избежать происшествий, которые могут привести к прямому военному конфликту с Россией.
Инцидент с дроном США произошел 14 марта. По данным Минобороны РФ, аппарат резко маневрировал, потерял управляемость и упал в Черное море.
Перехвативших американский дрон российских летчиков наградили орденами Мужества, передает НСН.
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