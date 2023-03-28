CNN сообщил о снижении возможностей разведки США над Черным морем

Военный отметил, что Вашингтону пришлось изменить маршруты разведывательных полетов. Это сделано для того, чтобы не провоцировать Москву, уточнил он.

По словам источника, Белый дом пытается избежать происшествий, которые могут привести к прямому военному конфликту с Россией.

Инцидент с дроном США произошел 14 марта. По данным Минобороны РФ, аппарат резко маневрировал, потерял управляемость и упал в Черное море.

Перехвативших американский дрон российских летчиков наградили орденами Мужества, передает НСН.

