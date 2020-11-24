WP: Разработка вакцины от COVID-19 усиливает влияние РФ в мире

По выражению WP, "вакцинная дипломатия" предусматривает два варианта. Первый из них - накопление - активно применяется в США, тогда как РФ и КНР пошли по другому пути, начав "делиться" разработанными препаратами с другими государствами.

Авторы материала подчеркивают, что применение первого подхода позволяет говорить о потере позиций США в международной политике во время правления администрации действующего президента страны Дональда Трампа.

По данным WP, "вакцинная" политика президента России Владимира Путина направлена на подтверждение статуса мировой державы для страны. По мнению авторов материала, само название российской вакцины "Спутник V" намекает на космическую гонку времен холодной войны.

