WP: Разработка вакцины от COVID-19 усиливает влияние РФ в мире
Россия и Китай усиливают мировое влияние после создания вакцин от COVID-19, а также благодаря готовности передавать их другим странам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Washington Post.
По выражению WP, "вакцинная дипломатия" предусматривает два варианта. Первый из них - накопление - активно применяется в США, тогда как РФ и КНР пошли по другому пути, начав "делиться" разработанными препаратами с другими государствами.
Авторы материала подчеркивают, что применение первого подхода позволяет говорить о потере позиций США в международной политике во время правления администрации действующего президента страны Дональда Трампа.
По данным WP, "вакцинная" политика президента России Владимира Путина направлена на подтверждение статуса мировой державы для страны. По мнению авторов материала, само название российской вакцины "Спутник V" намекает на космическую гонку времен холодной войны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- ООН рассмотрит предложение Путина по российской вакцине от коронавируса
- Посол РФ в США назвал дискриминацией санкции против российских компаний
- Суд штата Невада признал Байдена президентом США
- Навального обязали компенсировать более 3 млн рублей судебных расходов
- Русский медик признан гражданином года в Эстонии за борьбу с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru