WP: Байден направит шефа ЦРУ для заключения сделки между Израилем и ХАМАС

По информации издания, шеф ЦРУ направится в Европу по поручению президента США Джо Байдена. Планируется провести консультации с представителями Израиля, а также египетскими и катарскими посредниками.

Белый дом рассчитывает, что результатом поездки Бернса станет заключение сделки об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Как пишет портал Axios, Израиль предложил ХАМАС объявить перемирие на два месяца в обмен на освобождение всех заложников. Иерусалим направил инициативу палестинскому движению через египетских и катарских посредников, передает «Радиоточка НСН».

