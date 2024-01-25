WP: Байден направит шефа ЦРУ для заключения сделки между Израилем и ХАМАС

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс направится в Европу для заключения сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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По информации издания, шеф ЦРУ направится в Европу по поручению президента США Джо Байдена. Планируется провести консультации с представителями Израиля, а также египетскими и катарскими посредниками.

Белый дом рассчитывает, что результатом поездки Бернса станет заключение сделки об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Как пишет портал Axios, Израиль предложил ХАМАС объявить перемирие на два месяца в обмен на освобождение всех заложников. Иерусалим направил инициативу палестинскому движению через египетских и катарских посредников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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