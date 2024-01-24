МИД Палестины: Израиль должен вывести армию из Газы ради ее спасения
24 января 202400:33
Израиль должен вывести свою армию из сектор Газа, чтобы его спасти, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МИД Палестины Рияда Малики.
«Безнаказанности должен быть положен конец, и мы действительно должны начать призывать виновников к ответственности», – заявил дипломат. Министр отметил, что необходимо ввести санкции в отношении Израиля и отдельных лидеров, начиная с премьера Биньямина Нетаньяху.
Тем временем, число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа достигло 25 490, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- МИД Палестины: Израиль должен вывести армию из Газы ради ее спасения
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru