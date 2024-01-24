МИД Палестины: Израиль должен вывести армию из Газы ради ее спасения

Израиль должен вывести свою армию из сектор Газа, чтобы его спасти, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МИД Палестины Рияда Малики.

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«Безнаказанности должен быть положен конец, и мы действительно должны начать призывать виновников к ответственности», – заявил дипломат. Министр отметил, что необходимо ввести санкции в отношении Израиля и отдельных лидеров, начиная с премьера Биньямина Нетаньяху.

Тем временем, число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа достигло 25 490, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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