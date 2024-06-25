Wikileaks: Ассанжа освободили из британской тюрьмы

В настоящее время он летит в родную Австралию. Накануне суд в Лондоне постановил отпустить Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где он провел 1901 день в попытках опротестовать экстрадицию в США. На видео, которое публикует Wikileaks, видно, как выбритый Ассанж держит в руках лист бумаги и ручку. На следующих кадрах основатель Wikileaks поднимается по трапу в самолет.

Ранее сообщалось, что Ассанжу разрешили оспорить решение об экстрадиции в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

