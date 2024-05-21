Джулиану Ассанжу разрешили оспорить решение об экстрадиции в США

О предоставлении Ассанжу этого разрешения заявили два судьи Высокого суда Лондона. Такое решение было принято на фоне заявления журналиста о возможной дискриминации как гражданина иностранного государства.

Как заявил адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд, судьям не стоит верить заверениям американских прокуроров о том, что Ассанж сможет получить защиту, предусмотренную первой поправкой к американской Конституции, гарантирующей свободу слова.

Супруга Ассанжа призвала Байдена прекратить дело против него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

