Джулиану Ассанжу разрешили оспорить решение об экстрадиции в США
Журналисту, основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу разрешили подать апелляцию на решение об экстрадиции в США, сообщает «360».
О предоставлении Ассанжу этого разрешения заявили два судьи Высокого суда Лондона. Такое решение было принято на фоне заявления журналиста о возможной дискриминации как гражданина иностранного государства.
Как заявил адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд, судьям не стоит верить заверениям американских прокуроров о том, что Ассанж сможет получить защиту, предусмотренную первой поправкой к американской Конституции, гарантирующей свободу слова.
Супруга Ассанжа призвала Байдена прекратить дело против него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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