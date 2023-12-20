Washington Post убрала с главной страницы раздел о ситуации на Украине

Издание с начала специальной военной операции размещало публикации о конфликте в специальной рубрике. Теперь материалы о ситуации на Украине доступны в разделе «Мир».

Согласно данным веб-архива, накануне рубрика еще была размещена на портале, пишет RT.

Между тем агентство Bloomberg сообщило о растущей усталости Запада от украинского конфликта. В частности, такая ситуация наблюдается в США, внимание страны больше фокусируется на Ближнем Востоке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

