Washington Post убрала с главной страницы раздел о ситуации на Украине
Американская газета The Washington Post убрала с главной страницы своего сайта рубрику о ситуации на Украине.
Издание с начала специальной военной операции размещало публикации о конфликте в специальной рубрике. Теперь материалы о ситуации на Украине доступны в разделе «Мир».
Согласно данным веб-архива, накануне рубрика еще была размещена на портале, пишет RT.
Между тем агентство Bloomberg сообщило о растущей усталости Запада от украинского конфликта. В частности, такая ситуация наблюдается в США, внимание страны больше фокусируется на Ближнем Востоке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru