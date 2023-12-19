Госдеп предупредил Украину об очень сложной зиме
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украину ждет «очень тяжелая зима». Об этом он сказал на брифинге для журналистов.
«Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой», - отметил представитель внешнеполитического ведомства.
По словам Миллера, приоритетным вопросом для американской администрации остается согласие Конгресса выделить Украине дополнительную военную помощь.
Белый дом запросил у Конгресса более $60 миллиардов дополнительных ассигнований на поддержку Киева. Республиканцы отказались выделять средства, пока администрация США не изменит подходы к защите южной границы страны от мигрантов.
Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что в конце декабря США объявят о последнем пакете военной помощи Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru