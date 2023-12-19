Госдеп предупредил Украину об очень сложной зиме

«Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой», - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Миллера, приоритетным вопросом для американской администрации остается согласие Конгресса выделить Украине дополнительную военную помощь.

Белый дом запросил у Конгресса более $60 миллиардов дополнительных ассигнований на поддержку Киева. Республиканцы отказались выделять средства, пока администрация США не изменит подходы к защите южной границы страны от мигрантов.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что в конце декабря США объявят о последнем пакете военной помощи Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

