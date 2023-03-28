Walt Disney приступила к сокращению 7 тысяч сотрудников

Компания Walt Disney приступила к увольнению 7 тысяч сотрудников, сообщает Reuters.

Фильмы и сериалы Disney уберут из российских киносервисов 1 марта

Это делается в рамках процесса реорганизации. Уведомлять работников начнут в ближайшие дни. Следующий этап сокращений будет более масштабным, он пройдет в апреле. Завершающий этап сокращений сотрудников компании должен закончится до начала лета.

По последним данным, в Walt Disney работали около 220 тысяч человек, из которых около 166 тысяч были заняты в США. Компания планирует благодаря сокращениям сэкономить около $5,5 млрд.

Как сообщалось ранее, Disney, Sony и ряд других кинокорпораций пытаются найти каналы для параллельного импорта в Россию.

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ФОТО: flickr/Tom Simpson
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