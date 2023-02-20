Фильмы и сериалы Disney уберут из российских киносервисов 1 марта
С началом весны продукция Walt Disney Company окажется недоступной для пользователей отечественных киносервисов, сообщили в онлайн-кинотеатре IVI.
На сайте сервиса сказано, что фильмы и сериалы Disney уберут из каталога с 1 марта.
Пользователям предлагается приобрести хиты американского киноконцерна. Это позволит подписчикам сохранить фильмы и сериалы в коллекции.
Ряд иностранных картин уберут из российских онлайн-кинотеатров из-за истечения срока лицензионных соглашений, сообщили ранее СМИ.
Уход Disney из России приведет к расцвету «пиратской» индустрии, заявил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
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