Politico: США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев
США потребовали от властей Израиля объяснить причины удара по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом пишет Politico.
По данным газеты, Вашингтон попросил израильских коллег «подробно описать ход планирования» перед операцией. Также Штаты обратили внимание на необходимость «точного наведения» на цели во избежание вреда мирным гражданам.
Как сообщил один из собеседников издания, беседа была сфокусирована на просьбе к Тель-Авиву принять «более существенные меры», чтобы избегать жертв среди гражданского населения.
Ранее израильские войска атаковали густонаселенный лагерь беженцев Джебалия, по данным палестинского движения ХАМАС, погибли по меньшей мере 195 человек, 777 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил удар, объяснив, что Израиль пытался ликвидировать командира ХАМАС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru