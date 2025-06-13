«Хотят мести»: Живущий в Иране россиянин рассказал об обстановке после атаки
Израильские войска атаковали не только Тегеран, но и другие районы Ирана. Об этом «Газете.Ru» заявил россиянин по имени Андрей, который приехал в страну учить фарси.
По его словам, он находится в центральном Тегеране, где на момент ударов «была мини-паника».
Мужчина отметил, что атаки «с 3:30 утра до 6 утра», в настоящее время всё работает и «люди нормально функционируют».
«Скорее люди, наоборот, разгребают завалы и хотят мести и все в этом духе, то есть это транслируется по центральным телеканалам», - сказал Андрей.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что израильские удары - это преступление, на которое будет дан законный ответ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru