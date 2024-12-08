Взрывы в Дамаске: Сирийские войска покидают город

В Дамаске раздаются взрывы, сообщает сирийская радиостанция SHAM FM.

Лавров заявил, что Россия помогает армии Сирии

Военные Сирии покидают центр города. Неизвестные заняли здание Центрального телевидения, сообщает AL JAZEERA.

Ранее стало известно, что сирийские боевики контролируют центр Хомса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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