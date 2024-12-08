Взрывы в Дамаске: Сирийские войска покидают город
8 декабря 202406:11
В Дамаске раздаются взрывы, сообщает сирийская радиостанция SHAM FM.
Военные Сирии покидают центр города. Неизвестные заняли здание Центрального телевидения, сообщает AL JAZEERA.
Ранее стало известно, что сирийские боевики контролируют центр Хомса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru