Лавров заявил, что Россия помогает армии Сирии

По словам министра иностранных дел РФ, Россия совместно с Турцией и Ираном будет предпринимать шаги, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации в Сирии услышали. Он также подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что отношения Сирии и Турции нормализуются

Лавров заявил о необходимости обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии, одновременно с обеспечением безопасности границы Сирии и Турции.

Главы МИД РФ, Ирана и Турции по итогам встречи в Дохе призывают к диалогу между властями Сирии и законной оппозицией, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

