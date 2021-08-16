СМИ: Военные США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула

Толпа жителей Кабула прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта города, военнослужащие США, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Мне очень страшно. Они стреляют в воздух. Я видел, как одну девушку задавили, она умерла», — цитирует агентство одного из очевидцев.

Телеканал BFM опубликовал на своем сайте видеозаписи из аэропорта афганской столицы. На кадрах видно, как пытающиеся покинуть город граждане прорываются через заграждения и пытаются залезать на трапы самолетов. На фоне слышны звуки стрельбы.

Накануне представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну и прибыл в Узбекистан. Как отмечают талибы, никаких угроз и насилия в отношении мирных граждан нет, сообщает РЕН ТВ.

В Кабуле остаются сотрудники НАТО, США возложили на себя управление полетами из афганской столицы, отмечают Известия. По данным Госдепартамента, в ближайшие 48 часов американский военный контингент расширят до почти 6 тысяч человек, которые будут содействовать усилиям по вывозу граждан США и управлять воздушным движением.

