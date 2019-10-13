Выявлена взаимосвязь между скоростью ходьбы и старением мозга

Исследование новозеландских ученых доказывает, что на темпы старения мозга влияет скорость ходьбы. У тех, кто ходит медленнее, мозг старше. Такие выводы опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.

Почти тысяча новозеландцев участвовали в исследовании. Ученые наблюдали за жителями Данидина, родившимися в 1972 или 1973 годах, с момента их появления на свет.

«Наше исследование охватывает период от дошкольного до зрелого возраста и показывает, что медленная ходьба становится проблемным признаком задолго до старости», - заявил один из исследователей.