Выявлена новая опасная мутация коронавируса

Эксперты выявили так называемого «потомка» индийского варианта COVID-19, который несет большую опасность. Речь идет о варианте AY.4.2, который был только недавно обнаружен вирусологами. На него приходится уже почти десять процентов заражений в Великобритании.

Как ожидается, новая мутация будет на 15% заразнее, чем его предшественники. В настоящее время в мире доминирует индийский штамм коронавируса — «дельта»-мутация SARS-CoV-2. Именно на этот вариант приходится большая часть заражений в разных странах.

Штамм коронавируса «дельта» более агрессивный, поэтому летальность от него выше. Об этом рассказала главрач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.

