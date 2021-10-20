Выявлена новая опасная мутация коронавируса
Британские ученые предупредили о появлении новой разновидности коронавируса, который еще более заразный, чем уже известные штаммы, сообщает телеканал «360».
Эксперты выявили так называемого «потомка» индийского варианта COVID-19, который несет большую опасность. Речь идет о варианте AY.4.2, который был только недавно обнаружен вирусологами. На него приходится уже почти десять процентов заражений в Великобритании.
Как ожидается, новая мутация будет на 15% заразнее, чем его предшественники. В настоящее время в мире доминирует индийский штамм коронавируса — «дельта»-мутация SARS-CoV-2. Именно на этот вариант приходится большая часть заражений в разных странах.
Штамм коронавируса «дельта» более агрессивный, поэтому летальность от него выше. Об этом рассказала главрач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
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