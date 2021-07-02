«Вывезти в лес, отрезать язык»: Лукашенко рассказал о попытке убийства тележурналиста Азарёнка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поведал о попытке убийства журналиста телеканала СТВ Григория Азарёнка. Рассказ прозвучал в ходе выступления лидера республики на торжественном собрании в честь Дня Независимости.
«Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык», - заявил Лукашенко. Причём, по его словам, журналиста хотели заставить сделать это самому ножницами. В противном случае, язык ему отрезал бы некий наёмник, которому заплатили десять тысяч долларов, утверждал президент. Как уточнил Лукашнко, весь процесс предполагалось заснять на видеокамеру и затем выложить в интернет в качестве предупреждения.
«Если не получится - убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы, которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи России с военно-морским флотом в Атлантике», - заявил Лукашенко. Он также назвал фамилию человека, который должен был это сделать: Сосновский - арестован и дает показания.
В период проведения выборов президента Белоруссии в 2020 году СТВ прославился репортажами с негативной и агрессивной подачей информации против сторонников оппозиции. При этом, ряд журналистов покинули телеканал в знак протеста против такой информационной политики.
Григория Азарёнка называют «коллективным Соловьёвым-Киселёвым» Белоруссии. На СТВ у него выходит авторская рубрика «Тайные пружины политики». В эфире журналист высказывает многочисленные оскорбления и угрозы в адрес и оппозиционеров, и протестующих.
Ранее Азарёнок также стал известен неоднозначными высказываниями относительно пандемии коронавируса. Он называл новую инфекцию - «биологическим оружием США».
В одном из эфиров Григорий Азарёнок заявил, что действительным врагом Александра Лукашенко выступают не определенные страны, а некое глубинное государство. По его словам, против Белоруссии ведется «мистическая, духовная война».
В ответ российский журналист и литератор Сергей Минаев поправил Азарёнка и заявил, что тот перепутал врагов Лукашенко».
«Во-первых, не глубинное, а голубиное государство, ты просто чуть перепутал термин. Это действительно государство, состоящее из птиц-ЛГБТ. Чаще всего это голуби-геи, пернатые по-другому их еще называют. Они летают и засирают площади наших городов», - заметил Минаев (стиль автора сохранён).
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