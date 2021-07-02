«Вывезти в лес, отрезать язык»: Лукашенко рассказал о попытке убийства тележурналиста Азарёнка

«Если не получится - убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы, которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи России с военно-морским флотом в Атлантике», - заявил Лукашенко. Он также назвал фамилию человека, который должен был это сделать: Сосновский - арестован и дает показания.

В период проведения выборов президента Белоруссии в 2020 году СТВ прославился репортажами с негативной и агрессивной подачей информации против сторонников оппозиции. При этом, ряд журналистов покинули телеканал в знак протеста против такой информационной политики.

Григория Азарёнка называют «коллективным Соловьёвым-Киселёвым» Белоруссии. На СТВ у него выходит авторская рубрика «Тайные пружины политики». В эфире журналист высказывает многочисленные оскорбления и угрозы в адрес и оппозиционеров, и протестующих.

Ранее Азарёнок также стал известен неоднозначными высказываниями относительно пандемии коронавируса. Он называл новую инфекцию - «биологическим оружием США».