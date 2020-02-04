Вывезенные из Китая россияне отправятся на карантин в Тюменскую область

Ранее 4 февраля первый самолёт ВКС России вылетел в китайский город Ухань для эвакуации россиян. На его борту находились военные медики и вирусологи Минобороны, а также средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты, пишет Ura.ru. В МИД, в свою очередь, отметили, что 132 гражданина России заявили о желании срочно покинуть провинцию Хубэй. Кстати, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом. В списке мер - депортация зараженных иностранцев, отмечают Дни.ру.

Напомним, что помимо КНР, случаи заражения коронавирусом зафиксированы ещё в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба,

