Вывезенные из Китая россияне отправятся на карантин в Тюменскую область
Зоной карантина для эвакуированных из Китая россиян станет Тюменская область. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что именно Тюменская область является наиболее подготовленным для приема россиян регионом. Голикова также заявила, что кроме наших соотечественников туда на карантин будут направлены граждане Евразийского экономического союза и Украины.
Ранее 4 февраля первый самолёт ВКС России вылетел в китайский город Ухань для эвакуации россиян. На его борту находились военные медики и вирусологи Минобороны, а также средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты, пишет Ura.ru. В МИД, в свою очередь, отметили, что 132 гражданина России заявили о желании срочно покинуть провинцию Хубэй. Кстати, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом. В списке мер - депортация зараженных иностранцев, отмечают Дни.ру.
Напомним, что помимо КНР, случаи заражения коронавирусом зафиксированы ещё в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба,
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