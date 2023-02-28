Выставленный у посольства России в Берлине танк убрали

Корреспондент агентства отмечает, что на его месте до сих пор лежат цветы, которые возложили к нему люди.

В местной полиции заявили, что организаторы акции увезли танк ранним утром. Немецкая газета Berliner Zeitung отмечает, что этот танк будет выставлен в Амстердаме и Гааге.

Ранее в сети появилось видео, на котором активисты попытались развернуть флаг Украины за спиной представителей делегации Белоруссии на зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

