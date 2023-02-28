Выставленный у посольства России в Берлине танк убрали
Российский танк Т-72, выставленный перед посольством России в Берлине, убрали. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства отмечает, что на его месте до сих пор лежат цветы, которые возложили к нему люди.
В местной полиции заявили, что организаторы акции увезли танк ранним утром. Немецкая газета Berliner Zeitung отмечает, что этот танк будет выставлен в Амстердаме и Гааге.
Ранее в сети появилось видео, на котором активисты попытались развернуть флаг Украины за спиной представителей делегации Белоруссии на зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.
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