Выставленный у посольства России в Берлине танк убрали

Российский танк Т-72, выставленный перед посольством России в Берлине, убрали. Об этом сообщает РИА Новости.

Британцы возмутились флагом Украины у российского посольства в Лондоне

Корреспондент агентства отмечает, что на его месте до сих пор лежат цветы, которые возложили к нему люди.

В местной полиции заявили, что организаторы акции увезли танк ранним утром. Немецкая газета Berliner Zeitung отмечает, что этот танк будет выставлен в Амстердаме и Гааге.

Ранее в сети появилось видео, на котором активисты попытались развернуть флаг Украины за спиной представителей делегации Белоруссии на зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиГермания
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